مصادر معراب للجمهورية: جعجع لم يطلب عقد لقاء مع عون والاجتماع بينهما تفرضه الضرورات والظروف

كشفت مصادر ​معراب​ لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "أحد المشاركين في اللقاء الوطني المالي في ​بعبدا​ اقترح على رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ عقد لقاء ثنائي مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لكن جعجع اعتذر عن ذلك، وقال إنّ هذا اللقاء يُدرس بوقته".

وأوضحت أنّ "جعجع لم يطلب عقد هذا اللقاء، لأنّه حضر إلى ​القصر الجمهوري​ للمشاركة في لقاء حوار وطني لا حوار ثنائي"، مشيرةً إلى أنّ "اللقاء بين الرئيس عون وجعجع تفرضه الضرورات والظروف، وله اعتبارات وخصوصيات وإطار وسياق محدّدان، وذلك ليخرج بالرسائل المطلوبة، فضلًا عن أنّ هذا اللقاء يتطلّب جدول أعمال مختلفًا عن جدول أعمال المؤتمر الحواري".

وأشارت المصادر إلى أنّه "على رغم من أنّ جعجع أعرب عن معارضته للعهد من على منبر القصر الجمهوري، إلّا أنّ هذا الأمر لا يحول دون عقد لقاء بينه والرئيس عون"، مركّزةً على أنّ "هذا اللقاء لا يكون "لقاء صدفة"، بل يجب أن يُعدّ له ليكون هناك مغزى وجدوى منه".