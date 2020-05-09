آلان عون: لدينا مصلحة في نجاح كل الحكومات وليس فقط الحالية

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "​التيار الوطني الحر​" كان سيدعم الذهاب إلى ​صندوق النقد الدولي​ في الحكومة السابقة فيما لو لم يكن هناك من خيار آخر، لافتاً إلى أنه "لو ذهب رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ حتى النهاية في هذا الأمر كنا سنسعى معه".

وفي حين شدد عون على أن التيار لديه مصلحة في نجاح كل الحكومات وليس فقط الحكومة الحالية، اعتبر أن البلاد يشعد إنقسام سياسي سرعت في أحداث السابع عشر من تشرين الأول الماضي.