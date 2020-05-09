وكيل الدفاع عن طارق الفوال: يعمل مع سوناطراك منذ عامين

أوضح المحامي أحمد موسى، وكيل الدفاع عن ممثل شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان طارق فوال، في حديث تلفزيوني، أن الفوال هو ممثل الشركة في لبنان ويستلم السمتندات التي تكون معه البواخر التي تصل إلى لبنان، التي يكون معها فحوصات من الدولة التي تكون قادمة منها، ويسلمها إلى مكتب تخليص المعاملات البحرية.

ورأى موسى أن الشركة تناقض نفسها والفوال يعمل معها منذ سنتين، لافتاً إلى أن لديها كتاب مرسل من الشركة يؤكد ذلك، بينما الشركة تقوم بعقود مع ​الدولة اللبنانية​ منذ العام 2005، مؤكداً أن الفوال لا علاقة له بشركة zr energie، مشيراً إلى أننا "مع ​مكافحة الفساد​ وإسترجاع ​الأموال المنهوبة​ بالطرق القانونية".

وأكد موسى أنه "لدينا كل الثقة بالنيابة العامة وبشخص القاضية ​غادة عون​ والقاضي ​نقولا منصور​"، مشيراً إلى أنه "إذا ثبت عليه شيء نطالب بأقصى العقوبات".