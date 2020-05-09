عَكَست مصادر عين التينة، عبر صحيفة "الجمهورية"، ترقّبًا للمبادرات الحكوميّة لتوفير الأمان الاجتماعي للمواطنين، مشيرةً إلى أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرى أنّ ما بلغه الوضع لم يعد يحتمل أيّ تأخير، بل صار من الضروري والملحّ الذهاب وبلا أي إبطاء إلى العلاجات السريعة والفورية. ويأتي في مقدّمة ذلك، المسارَعة إلى اتخاذ كلّ ما يَلزم لحماية العملة الوطنيّة، بالتوازي مع حماية ودائع اللبنانيّين، ووقف الجريمة الّتي تُرتكب بحقّ الليرة اللبنانية، عبر إجراءات قاسية ورادعة بحقّ المتلاعبين".
وحول المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، أعربت المصادر عن أملها أن "تُحقّق ما يتوخّاه لبنان منها"، لافتةً إلى أنّ "الضرورة أمام استحقاق المفاوضات تحتّم توفير حصانة داخليّة للمفاوض اللبناني"، رافضةً في الوقت نفسه "أي شروط تُملى على لبنان، من شأنها أن تمسّ سيادته وقراره".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عين التينة للجمهورية: بري يرى أن من الملحّ اتخاذ ما يلزم لحماية ودائع اللبنانيين ووقف الجريمة بحق الليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.