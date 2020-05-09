أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع تصادم بين 4 مركبات داخل نفق المطار باتجاه بيروت"، مبيّنةً أنّ "الأضرار ماديّة وحركة المرور كثيفة في المكان".
وسجّلت وقوع "حادث مروري على أوتوستراد الصياد باتجاه بيروت، وحركة المرور ناشطة في المكان".
كانت هذه تفاصيل خبر تصادم بين 4 مركبات داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحادث مروري على أوتوستراد الصياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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