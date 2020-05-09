تصادم بين 4 مركبات داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحادث مروري على أوتوستراد الصياد

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع تصادم بين 4 مركبات داخل ​نفق المطار​ باتجاه ​بيروت​"، مبيّنةً أنّ "الأضرار ماديّة و​حركة المرور​ كثيفة في المكان".

وسجّلت وقوع "حادث مروري على أوتوستراد ​الصياد​ باتجاه بيروت، وحركة المرور ناشطة في المكان".