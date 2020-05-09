مصدر غربي للجمهورية: على لبنان تحسين إدارة مفاوضاته مع صندوق النقد وتوقع شروط قاسية

أكّد مصدر دبلوماسي غربي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "على ​لبنان​ أن يحسّن إدارة مفاوضاته مع "​صندوق النقد الدولي​"، لكي يحقّق نتائج سريعة، ذلك أنّ الصندوق ليس متفرّغًا بالكامل للبنان ولن يمنحه كلّ وقته، فهناك عشرات من الدول المتعسّرة تنتظر".

وعمّا إذا كان ​المجتمع الدولي​ بصدد تقديم مساعدات للبنان، أوضح أنّ "المجتمع الدولي يعيش اليوم قلق أزمة "​كورونا​" وآثارها السلبيّة على اقتصادات العالم، وقبله مرحلة القلق من الركود أو الكساد على وقع الحروب التجاريّة بين الدول الكبرى، الّتي تدفع ​الاقتصاد العالمي​ إلى منزلقات خطيرة. فإذا كانت هذه صورة المجتمع الدولي وأولويّاته، فلبنان حتمًا ليس ضمنها".

وركّز المصدر الدبلوماسي على أنّ "هنا تقتضي المصارحة بأنّ المجتمع الدولي وما بعد "كورونا"، صار أقلّ استعدادًا لأن يكون سخيًّا تجاه لبنان. من هنا، وطالما أنّ ليس أمام لبنان سوى "صندوق النقد"، فعليه بالتأكيد أن يتوقّع شروطًا قاسية من الصندوق".