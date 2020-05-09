عكست مصادر وزاريّة معنيّة بالخطة الاقتصاديّة للحكومة، لصحيفة "الجمهورية"، ارتياحًا من "حركة السفراء والدبلوماسيّين الغربيّين والأمميّين، الّتي تكثّفت خلال الأيام القليلة الماضية". وأشارت إلى أنّ "السفراء والدبلوماسيّين عبّروا عن تقدير صريح لمضمون الخطّة، ولمسنا تشجيعًا واستعدادًا واضحًا لتقديم المساعدة ل​لبنان​. لكن مع التأكيد المتجدّد على لبنان لكي يبادر إلى الإجراءات الإصلاحيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للجمهورية: لمسنا لدى سفراء ودبلوماسيين غربيين استعدادا واضحا لمساعدة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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