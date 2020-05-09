ركّزت أوساط السراي الحكومي لصحيفة "الجمهورية"، على "أنّنا على عتبة الدخول في مفاوضات تاريخيّة ومصيريّة مع "صندوق النقد الدولي"، ونعوّل على أن نحقّق فيها الانعطافة النوعيّة في الوضع الاقتصادي نحو الإنفراج الّذي نتوخّاه، مع وضع خطّة الحكومة موضع التنفيذ".
وحول المخاوف من "صندوق النقد"، لفتت إلى أنّ "هناك خشية لدى بعض الجهات من أَن يفرض "صندوق النقد" شروطًا قاسية على لبنان، إلى حدّ فرض وصايته عليه، وهناك من تخوّف من الكلام الأخير لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، الّذي توقّع فيه وضع اقتصاد لبنان تحت رقابة "صندوق النقد الدولي".
وأكّدت الأوساط أنّ "لبنان ذاهب إلى المفاوضات مع الصندوق بشروطه، الّتي تبدأ وتنتهي عند مصلحة لبنان، وبالتّالي ما يناسب مصلحة لبنان نوافق عليه، وما ليس مع هذه المصلحة لن نوافق عليه ولا على أي أمر يتعارض مع سيادته الوطنيّة. هذا هو الحال بكلّ بساطة".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط السراي للجمهورية: لبنان ذاهب للمفاوضات مع صندوق النقد بشروطه ولن نوافق على ما ليس من مصلحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.