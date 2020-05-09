تمديد الحجر في بوينس آيرس وإعادة فتح تدريجي لبقية مناطق الأرجنتين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







بوينوس آيرس: تمّ تمديد فترة الحجْر في بوينس آيرس ومحيطها حتّى 24 مايو بهدف احتواء فيروس كورونا المستجدّ، في حين قد يُعاد فتح بقيّة أنحاء الأرجنتين اعتمادًا على قرارات السلطات المحلّية، حسب ما أعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز الجمعة.

قال الرئيس في مؤتمر صحافي إنّ منطقة العاصمة البالغ عدد سكّانها 14 مليون نسمة "فيها أعلى كثافة سكّانية وأكبر عدد مصابين (بالفيروس) أتوا من دول أخرى. وسيمتدّ الحجْر الصحي فيها حتّى 24 مايو".

أضاف "الوضع تحت السيطرة نوعًا ما، لكنّ منطقة العاصمة تضمّ 86% من حالات الإصابة على المستوى الوطني، وهي المركز الرئيس" للإصابات.

ويتواصل الحجْر منذ خمسين يومًا في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبيّة، والتي أحصت 5598 إصابة بكوفيد-19، فضلًا عن 293 وفاة، بينما تماثل 1659 للشفاء.

Advertisements

قال فرنانديز إنّه في ما يتعلّق ببقيّة مناطق البلاد، فسيتمّ البدء بتنفيذ خطّة "إعادة فتح تدريجيّ للأنشطة الصناعيّة والتجاريّة وحتّى الترفيهيّة"، وذلك اعتمادًا على ما تُقرّره السلطات المحلّية في كل منطقة.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الأرجنتين

مواضيع قد تهمك :