شكرا لقرائتكم خبر عن 288 مليارا و241 مليون جنيه قيمة الضريبة المضافة المتوقع تحصيلها فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت قيمة الضريبة على القيمة المضافة المتوقع تحصيلها فى موازنة 2020/2021 نحو 288 مليارا و241 مليون جنيه بزيادة 27 مليارا و210 ملايين جنيه، حيث يبلغ قيمة ما تم تقديره فى العام المالى 2019/2020 نحو 261 مليار و111 مليون جنيه.

ويتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة فى الموازنة الجديدة من البنود الآتية:

1- ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية متوقع أن تبلغ فى موازنة 20/21 نحو 75 مليارا و208 مليون جنيه.

2- ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، ومن المتوقع أن تبلغ حياتها فى 20/21 نحو 146مليارا و50 مليون جنيه.

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3- ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية وتبلغ الحصيلة المتوقع تحصيلها فى عام 20 /21 نحو 9 مليارات و33 مليون جنيه.

4- القيمة المضافة على خدمات التشغيل للغير وتبلغ 39 مليارا و169 مليون جنيه.

5- القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية وتبلغ 15مليارا و26 مليون جنيه

6- القيمة المضافة على خدمات أخرى وتبلغ قيمتها فى موازنة 20 /21 نحو 2 مليار و891 مليون جنيه

يذكرأن وفقا للدستور يجب أن يقر مجلس النواب الموازنة قبل أن يفض دور الانعقاد.