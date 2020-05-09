تشييع جنازة الدكتور دراز ضحية فيروس كورونا بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أدى أهالي قرية "النعامة" التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية فجر السبت، صلاة الجنازة على الدكتور أحمد دراز، نائب مدير الإدارة الصحية للطب الوقائي، فور وصول سيارة الإسعاف التي تقل الجثمان إلى مدخل المقابر، حيث اصطف الأهالي أمام السيارة وأدوا عليه الصلاة قبل أن تتحرك وبرفقتها فريق من الطب الوقائي لمقبرة الطبيب لتولي عملية الدفن وفقًا لتعليمات مديرية الصحة.

وأعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، أمس الجمعة، وفاة الدكتور أحمد دراز، نائب رئيس الإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح؛ متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المُستجد، ويُعد أول حالة وفاة بين الفريق الطبي بالمحافظة.

وقد تأكدت إصابة الطبيب منذ 8 أيام بفيروس كورونا، وجرى نقله مستشفى العزل بـ"أبوخليفه" بمحافظة الإسماعيلية.