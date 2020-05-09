كورونا في 24 ساعة| قفزة غير مسبوقة في مصر.. وترامب يقول "كورونا سيختفى حتى بدون لقاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم، عددًا من الأحداث المهمة المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، التي تخطت فيها حصيلة الإصابات الأربعة ملايين شخص على مستوى العالم.

كان أهم تلك الأخبار، تسجيل مصر قفزة غير مسبوقه في عدد الإصابات بعد تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 21 حالة جديدة.

كما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مجددا تأكيداته المتفائلة بأن فيروس كورونا "سينتهي" معتبرا أن هذا سيحدث، حتى من دون إنتاج لقاح مضاد له، حسبما أوردت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وقال ترامب: أشعر بأن الوباء سيختفي حتى من دون تطوير لقاح له. سينتهي بعد مدة معينة ولن يعود مجددا. قد يعود مجددا للظهور في فصل الخريف أو السنة المقبلة لكنه سينتهي على أي حال".

في الكويت، أعلنت السلطات تطبيق الحظر الشامل في كافة أنحاء البلاد لمواجهة الجائحة العالمية. وقال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، ان القطاعات الخدمية الحيوية مستثناة من الحظر بما في ذلك وزارات الكهرباء، والنفط، والبلدية بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص التي تخدم هذه الأنشطة الحيوية.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي، أهم تلك الأخبار:

قفزة غير مسبوقة.. الصحة: تسجيل 495 إصابة بـ"كورونا".. و21 حالة وفاة

3 أسباب.. لماذا قفزت إصابات كورونا في مصر منذ بداية مايو؟ (تفاعلي)

مصر توفره قريبا.. علاج كورونا التجريبي قد يصل سعره إلى 70 ألف جنيه

وفاة طبيب مصري بفيروس كورونا في الكويت.. وسفيرنا: قدم روحه في سبيل الواجب

بعد ظهور حالات كورونا بها.. عزل 500 أسرة في قرية القيصرية بالمحلة الكبرى -صور

فيديو.. أول متعافي من كورونا في "عزل الزقازيق" يروي قصته مع الفيروس المستجد

من أسرة واحدة.. "صحة كفر الشيخ" تسجل إصابة 3 حالات بفيروس كورونا

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أديب يطالب الدولة بتطبيق إجراءات عنيفة لمواجهة كورونا

"طفلان بصحة جيدة".. حالتا ولادة بمستشفى العجوزة للعزل (صور)

الحوثيون يعلنون تسجيل حالة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء

عدد إصابات كورونا في العالم يتجاوز ٤ ملايين

ترامب: كورونا سيختفي"حتى من دون لقاح"

رويترز: متسللون مرتبطون بإيران استهدفوا شركة تطورا علاجا لكورونا

هل صوت الشخص علامة أولى لكشف الإصابة بفيروس كورونا

البيت الأبيض يؤكد إصابة أحد أعضاء فريق نائب الرئيس مايك بنس بفيروس كورونا

تمديد الإغلاق الشامل في الخرطوم لمدة 10 أيام

ترامب: العدد النهائي لوفيات كورونا في أمريكا قد يصل إلى 95 ألفًا

"الصحة العالمية" تنفي تأثير الحرارة أو البرودة على كورونا

بسبب كورونا.. مطاعم سويسرا تطلب من زبائنها ترك أسمائهم وأرقام هواتفهم

شركة أدوية صينية: 8 دول توافق على عقار ضد كورونا.. عالج 90%