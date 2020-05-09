البرتغال “تمنع” المهرجانات الصيفية بسبب “كورونا”

قررت البرتغال تجميد أنشطة المهرجات خلال الصيف المقبل بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد. وكشفت وسائل إعلام إسبانية وبرتغالية، أن الحكومة البرتغالية، قررت منع تنظيم المهرجانات حتى نهاية شهر شتنبر المقبل. ويواصل فيروس “كورونا”، تأثيراته السلبية على دول العالم، بعدما شل حركة التنقلات وأثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، كما تسبب في وفاة 215.500 شخص عبر العالم، في وقت بلغ فيه عدد المصابين 3.582.400.

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