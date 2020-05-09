شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: العدد الحقيقي للإصابات كورونا في البلاد أكبر من المعلن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 1906 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و199 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 31522 والوفيات إلى 3160.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.