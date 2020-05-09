شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الحكومة قدمت الدعم اللازم للمرأة ذات الإعاقة لوقايتها من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، أن وباء كورونا لا يفرق بين شرائح المجتمعات، ويصيب الجميع بلا تمييز، موضحة أن الحكومة عملت على تقديم كل ما من شأنه حماية المرأة والفتاة ذات الإعاقة، ووقايتها من الإصابة بالفيروس والعمل على نشر الطرق الصحيحة للتعامل معها فى حال الإصابة بالفيروس.

وأشارت هبة هجرس، إلى أن الحكومة قامت بضم شرائح الأمهات لأشخاص من ذوى الاعاقة والفتيات والنساء والأمهات ذوات الإعاقة، وكل الأشخاص ذوى الإعاقة إلى الشرائح التى تستفيد من منح الإجازات، كإجراء وقائى للتخفيف من انتشار فيروس كورونا بعد غلق المدارس .

وشددت أنها طالبت بضرورة إتاحة آليات التعليم عن بعد، والتى انتهجتها مصر بعد غلق المدارس لأطياف الطلاب من الفتيات ذوات الإعاقات المختلفة، وكل الطلاب من ذوى الإعاقة بما يتناسب مع متطلبات كل إعاقة على حدى، وتم الاستجابة لها.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التجربة المصرية شهدت تكامل للأدوار فى دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكل الأشخاص ذوى الإعاقة فى مواجهة مخاطر كورونا، فقد أصدر المجلس القومى للمرأة من خلال لجنته لجنة المرأة ذات الإعاقة أول دليل من نوعه لصناع القرار وطواقم العمل الطبية، داخل منشأت الحجر والحجز الصحى حول طرق التوعية الأنسب، وكذلك آليات التعامل المثلى مع المشتبه بإصابتهم والمصابين بفيروس كورونا من النساء والفتيات ذات الإعاقات المختلفة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة .

ولفتت إلى أن هذا الدليل من أوائل المواد التوعوية التى قدمت للرأى العام والمعنيين بقضايا الإعاقة، والأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى مصر والعالم العربى.

وٱكدت ضرورة وأهمية التركيز الفترة المقبلة على خصوصية النساء ذوات الإعاقة، وكيفية مساعدتهن فى الحصول على الخدمات التى قد يحتجن إليها إذا لا قدر الله اشتبه فى إصابتهن أو ثبت إصابتهن بالفيروس أو اشتبه أو أصيب أبناءهن أو من يقوم برعايتهن.