شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"صحة البرلمان": أدوات التعقيم غير المطابقة للمواصفات عديمة الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تداول بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات الخاصة بأدوات التعقيم، والتى تتسبب فى نتائج عكسية للمواطنين، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا مازالت قائمة ومن المتوقع أن تستمر الأوضاع لفترة، ولهذا لابد من خطة لمنع تداول أدوات تعقيم غير صالحة للاستهلاك مصنعة بعيدة عن المصانع الرسمية وفقا للمواصفات القياسية المتبعة.

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، شن مزيد من حملات الرقابة والتفتيش على مصانع بير السلم، وكافة الأماكن التى تروج لهذه المنتجات، مناشدا المواطنين بعدم التعامل مع أدوات تعقيم مجهولة المصدر، والإبلاغ الفورى عن الأماكن التى تقوم ببيع مثل هذه المنتجات سواء كان كحول أو قفازات أو كمامات غير مطابقة، لمنع الظاهرة التى تؤثر على الصحة، خاصة وأن هذه المنتجات عديمة الجدوى، ويخيل للبعض أنها تحميهم من الإصابة بالفيروس ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة، معتقدا أن هذه الأدوات ذات فائدة وتحميه من الفيروس.

وشدد عضو اللجنة، على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق، وأن يكون لجهاز حماية المستهلك دورا أكثر فعالية خلال هذه الفترة للقضاء على كل المنتجات غير المطابقة، والتصدى لظاهرة الاحتكار ورفع الأسعار، لافتا إلى أن هناك من يستغل الأزمات ويصطاد فى الماء العكر سواء من خلال الممارسات الاحتكارية لرفع الأسعار، أو طرح منتجات غير مطابقة ومصنعة فى مصانع تحت بير السلم، ولهذا المواطن عليه دور كبير فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال الوعى، وعدم التعامل مع أى منتجات غير رسمية.