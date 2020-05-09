رياح وأمطار متوسطة تضرب الإسكندرية وكفر الشيخ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت محافظتا الإسكندرية وكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى موجة من الطقس السيئ، صاحبها أمطار متوسطة ورياح شديدة.

وتسبب هطول الأمطار في تراكم كميات من المياه بعدد من الشوارع الجانبية والطرق بمختلف أنحاء الإسكندرية، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض قرى ومدن كفر الشيخ، وصاحبتها رياح متوسطة السرعة، دون ان تسجل غرفة العمليات بالمحافظة أي شكاوى من انقطاع في الكهرباء.

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وكان اللواء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ قد أصدر تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بالمحافظة بالتعامل الفوري في حالة وجود مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولاً بأول.

وتوقع خبراء مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نتيجة تغير الكتلة الهوائية ودخول هواء بارد قادم من غرب البحر المتوسط، يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، مع فرص لهطول أمطار خفيفة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة بمقدار من 5 إلى 6 درجات على القاهرة والوجه البحري، مع وجود شبورة على الطرق الزراعية.