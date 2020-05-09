هطول أمطار على كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - هطلت أمطار على بعض مدن وقرى محافظة كفر الشيخ في الساعات الأولى من صباح السبت، في ظل تقلبات في حالة الطقس.
كانت الأمطار بين خفيفة ومتوسطة وصاحبتها رياح متوسطة السرعة، دون ان تسجل غرفة العمليات بالمحافظة أي شكاوى من انقطاع في الكهرباء.
وكان اللواء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ قد أصدر تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بالمحافظة بالتعامل الفوري في حالة وجود مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولاً بأول.
وكانت محافظة كفر الشيخ، قد تعرضت لتقلبات في حالة الطقس ما بين رياح ترابية وبرودة في الجو.
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