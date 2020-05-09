مصرع شخص وإصابة 17 في حادث سير بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

لقيّ شخص مصرعه، وأُصيب 17 آخرين، السبت، إثر تصادم سيارة ميكروباص بـ"تروسيكل"، في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم وقوع متوفي ومصابين أمام قرية كوم اللوفي.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن تصادم سيارة ميكروباص بـ"تروسيكل"، وأسفر عن مصرع "ن. ف . خ" 52 عامًا، وإصابة 17 آخرين.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام، بواسطة سيارات الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وأُزيل آثار الحادث، وجرى تسيير حركة المرور.