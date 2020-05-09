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التعليم تخصص أرقام للإبلاغ عن مخالفات المشروعات البحثية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الوزارة للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:

01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787

وقال شوقي ، أنه يمكن الاتصال التليفوني او استخدام نفس الأرقام علي واتساب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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