التعليم تخصص أرقام للإبلاغ عن مخالفات المشروعات البحثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الوزارة للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:

01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787

وقال شوقي ، أنه يمكن الاتصال التليفوني او استخدام نفس الأرقام علي واتساب.