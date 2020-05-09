ترامب يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الماليزي جهود مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا، اليوم، مع محيى الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي، جهود مكافحة جائحة كورونا.

وقال جود دير نائب المتحدث الصحفي بالبيت الأبيض، في بيان، اليوم، إن ترامب وجه الشكر لياسين على توجيه إمدادات طبية للولايات المتحدة، وعلى استمرار فتح سلاسل التوزيع بالبلاد.

وأضاف دير أن ترامب وياسين أعربا عن التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتعزيز تعافي اقتصاد البلدين سرعا وتعزيز الشراكة الشاملة بينهما.​

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