ألمانيا: بوابة براندنبرج تضيئ بكلمة "شكرا" لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
أضاءت بوابة براندنبرج التاريخية في ألمانيا بكلمة "شكرا" بعدة لغات لإحياء الذكري الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأضاءت الكلمة المبنى بالعاصمة الألمانية مساء الجمعة باللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية والروسية.
وقال المركز الثقافي "كولتور بروجكته"، في برلين "في وقت متأخر من مساء يوم 8مايو 1945، دخل الاستسلام حيز التنفيذ.
بهذا العرض، تود برلين إرسال إشارة، وهي رسالة بعد 75 عاما من انتهاء الحرب العالمية الثانية لشكر الحلفاء على تحرير أوروبا من الاشتراكية القومية".
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