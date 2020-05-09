محمد بن زايد يصدر توجيها بشأن علاج “واعد” لمرضى كورونا في الإمارات

ووجه محمد بن زايد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19” عن طريق الخلايا الجذعية.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن تلك المبادرة تأتي بعد إعلان مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية، من تمكنه من الوصول إلى هذا العلاج المساعد، ونجاح تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة، حيث تم شفاؤها وظهرت نتيجة فحصهم سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

وأوضحت الوكالة أن تلك المبادرة تهدف إلى تعزيز وتشجيع الأبحاث الطبية لتطوير علاج داعم للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإمكانات البشرية والفنية وتوفير المستلزمات والتقنيات الخاصة به، وتسهيل إجراءات تعميمه على كافة مستشفيات الإمارات.

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وقالت “وام” إن العلاج بالخلايا الجذعية، يستهدف إنقاذ الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، قد أعلن عن تمكنه من الوصول إلى هذا العلاج الداعم، حيث يساعد المرضى على التغلب على الأعراض التي يسببها فيروس كورونا المستجد، لكنه لا يقضي على الفيروس نفسه.

ويعمل هذا العلاج الذي يوصف بـ”الواعد”، على استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها، وتمت تجربة العلاج في الإمارات على العديد من الحالات حيث شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

كما يستهدف العلاج تجديد خلايا الرئة، وتعديل استجابتها المناعية، لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى ” كوفيد ـ 19″، والتسبب في إلحاق الضرر بمزيد من الخلايا السليمة.