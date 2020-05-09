إجمالي عدد الإصابات بـ”كورونا” حول العالم يتجاوز 4 ملايين

تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الجمعة، أربعة ملايين حالة إصابة حول العالم، منذ بدء تفشي الوباء، في دجنبر الماضي.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 4,005,626 إصابة، منها 275,664، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين تعافوا 1,376,075، حسب آخر إحصائيات موقع “worldometers”.

وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول الأكثر تضرراً من “الجائحة” بـ1,318,686 حالة إصابة، و78,498 وفاة، تليها على التوالي كل من إسبانيا، وإيطاليا، والمملكة البريطانية المتحدة، التي تحتل المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بعد أمريكا.