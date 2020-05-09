لاعب آخر في الدوري الإسباني يصاب بفيروس “كورونا”

كشفت التحاليل التي خضع لها لاعبو فريق ريال سوسييداد الاسباني إصابة الحارس أليكس ريميرو بفيروس “كورونا” المستجد.
وأكدت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن الاختبارات التي سبقت استئناف التداريب في الدوري الاسباني كشفت إصابة حارس ريال سوسييداد، الشيء الذي فرض عليه الخضوع للحجر الصحي بمنزله إلى حين شفائه التام من الجائحة.
وشدد المصدر ذاته على كون الحارس سيكون ممنوعا من مجاورة زملائه في المركز الرياضي للفريق رغم كونه في المراحل الأخيرة من المرض، مشددا في السياق ذاته أنه سيظل في الحجر حتى معافاته وتأكد الأمر بعد الخضوع لتحاليل أخرى.
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