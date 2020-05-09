الحكومة الإسبانية “تستثني” مدريد من تجاوز المرحلة الأولى من الحجر الصحي

استثنت الحكومة الاسبانية العاصمة مدريد، من تجاوز المرحلة الأولى من الحجر الصحي، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” اليوم الجمعة.

وشدد المصدر ذاته، على كون وزارة الصحة الاسبانية، رفضت ملتمس حكومة العاصمة بعدما اعتبرتها الحكومة الاسبانية لا تستوفي الشروط التي تخول لها المرور إلى المرحلة الثانية من مواجهة الجائحة، والتي تنطلق بداية من يوم الاثنين المقبل.

وسجلت الجارة الشمالية للمغرب، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 229 حالة وفاة جديدة رفعت الحصيلة إلى 26299، مقابل 222857 مصابا بالفيروس، في الوقت الذي سجلت فيه 131.148 حالة شفاء.