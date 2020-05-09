طنجة.. استنفار في وحدة فندقية مخصصة لاستقبال مرضى “كوفيد19″بعد وصول 30 مصابا إليها- فيديو

عاش فندقا في طنجة، مخصصا لاستقبال مرضى” كورفيد-19″ ليلة الأربعاء/ الخميس، على وقع حالة من الاستنفار وسط أطره التمريضية، والطبية، بعد وصول 30 مصابا بفيروس كورونا المستجد إليه دفعة واحدة.

وكشفت مصادر متطابقة لـ”اليوم 24″ أن أزيد من 5 سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية انتقلت إلى الأحياء الموبوءة، حوالي الساعة التاسعة ليلا، وشرعت في نقل المصابين إلى الوحدة الفندقية، فيما جهزت الأطر الطبية العاملة في الوحدة الفندقية جناحا لاستقبالهم وسط إجراءات احترازية مشددة.

المصابون الجدد، من بؤر عائلية، تتوزع على حي “صدام” 10 حالات من أسرة، وجيران رئيس جمعية الآباء السابق بالثانوية التأهيلية الخوارزمي، الذي توفي الخميس الماضي، نتيجة مضاعفات تسبب فيها الفيروس التاجي.

ويتوزع باقي المصابين على مقاطعة مغوغة 4 حالات، ومنطقة العوامة 4 حالات، فيما تم نقل 12 حالة الباقية من منطقة الادريسية، وحي أرض الدولة، ورياض السلام، والمجمع الحسني.