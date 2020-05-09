شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:16 صباحًا, 9 مايو 2020 م المناطق - الرياض سجلت وزارة الصحة البرازيلية 10222 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة و751 حالة وفاة.

وتجاوز عدد حالات الوفاة اليومية الرقم القياسي السابق الذي بلغ 615 حالةً وتم تسجيله يوم الأربعاء.

وبوجه عام سجلت البرازيل 145328 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و9897 حالة وفاة.

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