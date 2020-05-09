شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي الاشتباه بإصابة أحد الوزراء بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم عدم صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الاشتباه بإصابة أحد الوزراء الكويتيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال رداً على سؤال بهذا الخصوص في المؤتمر الصحفي عبر الاتصال المرئي الذي عقد يوم الجمعة عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، إن الحكومة الكويتية ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد تتبع سياسة الشفافية والتواصل مع المواطن والمقيم. وأضاف: "نحن شفافون وإذا كانت هناك أي معلومة نحتاج أن نعلنها سنظهر في العلن ونتكلم في المؤتمرات الصحفية أو عبر الحسابات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية ".

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