رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي : الإخوان وضعوا مخططا لاغتيالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر ،عبير موسى، أن الأمن التونسي أعلمها بوجود "تهديدات إرهابية" تستهدف اغتيالها، مشيرة إلى أن التهديدات من تونس ومن خارجها.



وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، على أنها مهددة بالتصفية بسبب "موقفها الرافض للخضوع إلى الإخوان ".

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وأضافت عبير موسى، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن الوحدة التونسية للبحث في جرائم الإرهاب، أكدت لها أنها معرّضة لتهديدات "إرهابية جديّة" على حد تعبيرها.

وقالت موسى، إن الوحدة الأمنية دعتها، لتفاجأ خلال حضورها بمنطقة الأمن بما أسمته "تُرسانة تهديدات باغتيالها و اندثارها من المشهد السياسي" على حد قولها.

و اعتبرت عبير موسى أنّ هذا الكمّ من التهديدات هو نتيجة " الصوت الحرّ والمعارض والصوت الذي ينطق بالحقيقة لإنارة الشعب التونسي "، على حد تعبيرها.

ودعت موسى الدولة التونسيّة إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة في حماية سلامتها الجسدية، وسلامة أعضاء كتلتها البرلمانية وكلّ أنصار حزبها.