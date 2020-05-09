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الجيش الليبي ينفي استهدافه مقار دبلوماسية في طرابلس

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

الجيش الليبي ينفي استهدافه مقار دبلوماسية في طرابلس

الخليج 365 - متابعات

نفى المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أي استهداف للمقار الدبلوماسية ومقار الهيئات والبعثات الدولية في طرابلس.

وقال المسماري، في بيان مساء يوم الجمعة:"إن القوات المسلحة الليبية في تقدمها نحو طرابلس تعهدت وبشكل مباشر بحماية المقار الدبلوماسية، كالسفارات الأجنبية، ومقار الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة، وكذلك مقار الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة".

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وأكد أن"القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية؛ لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي أنها تقاتل من أجل السلام والأمن والاستقرار".

وشدد في هذا الإطار على أن"العصابات الإرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال ضد السفارات الأجنبية والهيئات الدولية، من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة، وأهداف الحرب التي تخوضها ضد التكفيريين والعصابات الإجرامية".

وقال إن استهداف بعض السفارات في طرابلس يوم الخميس يأتي في هذا الإطار.

وشدد المسماري على أن "القيادة العامة تنفي نفيًا قاطعًا قيامها بهذه الأفعال التي تنافي المواثيق والقوانين والأعراف الدولية".

وأفادت تقارير صحفية، أمس الخميس، بسقوط قذيفتين بالقرب من السفارة التركية ومنزل السفير الإيطالي والخارجية الليبية بزاوية الدهماني في طرابلس.

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