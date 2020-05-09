شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى: لدينا مساهمات اجتماعية كبيرة لكن هذا واجبنا ودورنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، إن الحملة الممنهجة ضده وضد مدينتي سببها بعض النفوس الضعيفة، مشيرا إلى أنه اتخذ اجراءات ومجهود جبار للحفاظ على أرزاق العمالة الموجودة في المشروعات التابعة له، موضحا أنه على مدار 40 عاما يعمل على تطوير بلده، ويحاول أن يساهم في الكثير من المشروعات المحلية، وأن مشروعاته يسكن فيها ما يقرب من 500 ألف نسمة، وأنه فخور دائما أنه ساهم في تطوير وطنه.

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وأضاف هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أنه لا يحب أن يتحدث عن مساهماته الاجتماعية، ولكنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ساهم بشكل كبير في مشروعات الاسكان الاجتماعي والإسكان الجديد في الأسمرات وغيرها، فضلا عن المبادرات التي تخدم المجتمع، وهو واجب اجتماعي مفروض على الجميع، ولابد أن يجتمع المجتمع أن الدول تقوم على شركات كبيرة، وهذه الشركات لها دور وطني ومهم في دفع الضرائب والتوظيف والناتج القومي للدولة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى، أنه تمكن من توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب، وساهمت في الاقتصاد المصري بشكل جيد، وبأبسط شئ أن يجد دعم من المواطنين وليس هجوم، موضحا أنه يتم عمل متابعة لرضاء العملاء كل 3 أشهر، موضحا أن نسبة رضاء الناس كانت كبيرة، وبعض المواطنين يشعرون بحزن أن سكان مدينتي والرحاب يشعرون بسعادة، مؤكدا أن دوره هو تحقيق شئ جيد لبلده.

وقال إن الخطة المتعلقة بالإعلانات الخاصة بمدينتي، كانت تقتضي بعمل إعلان كل أسبوع، ولم يتم إزالة الإعلان بسبب الشائعات والهجوم الذي حدث في الأيام الماضية.