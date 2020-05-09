بدء حظر تجول شامل لمدة 24 ساعة فى الأردن

السبت 9 مايو 2020

حظر التجول في الأاردن

دخل حظر التجول الشامل في الأردن، حيز التنفيذ، حيث سيستمر لمدة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليل الخميس الجمعة، وحتى منتصف ليل الجمعة السبت.

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وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بحسب صحيفة الدستور الأردنية إن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفعنا إلى فرض حظر التجوّل الشامل خلال نهاية الأسبوع.

وأعلن أنه تقرّر فرض حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة، وفقاً للآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدّة 24 ساعة، بدءاً من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة/السبت.

وأوضح العضايلة في إيجاز صحفي الخميس، إنه "سيتمّ تكثيف انتشار الدوريّات التابعة لمديريّة الأمن العام، لضبط أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث".