انفجار قوي يهز غرب العاصمة طهران

السبت 9 مايو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أفاد موقع الأخبار الإيرانية العاجلة، فجر السبت، عن وقوع انفجار في شارع منطقة كميل غرب العاصمة طهران، مشيراً إلى أن العديد من أهالي هذه المنطقة خرج إلى الشوارع.



ونقل الموقع عن مسؤولين في رجال الأطفاء في طهران قولهم إن "الإنفجار وقع نتيجة تسرب غاز داخل منزل سكني وهو السبب الرئيسي للحادث والصوت الذي دوى في شارع كميل".

ولم ترد آنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.