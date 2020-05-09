شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تتوقع وفاة 190 ألفًا بكورونا في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان صادر عن المكتب الذي يتخذ من عاصمة الكونغو برازفيل مقرًا له، أمس، أن ما بين 29 مليونًا إلى 44 مليون شخص في القارة، قد يصابون بالفيروس في حال فشلت التدابير المتخذة للسيطرة عليه، ويمكن أن يفقد ما بين 83 و 190 ألف شخص حياته جراء ذلك.
ونقل البيان عن المدير الإقليمي لإفريقيا في المنظمة ماتشيديسو مويتي، قوله "في حال عدم اتباع حكومات عديدة بالمنطقة لنهج استباقي، فقد يكون كورونا عنصرًا أساسيًا في حياتها لعدة سنوات قادمة ".
وشدد مويتي على ضرورة إجراء فحوصات للكشف عن الفيروس وملاحقته والقيام بالحجر الصحي وعلاج المصابين.
ووفقًا لآخر إحصائية ارتفع عدد المصابين بالفيروس في إفريقيا إلى 54 ألفًا 671 شخصًا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ألفين و 71 حالةً.
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