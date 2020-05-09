اخبار العالم

«الصحة العالمية» تتوقع وفاة 190 ألفًا بكورونا في إفريقيا 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تتوقع وفاة 190 ألفًا بكورونا في إفريقيا  والان نبدء بالتفاصيل

حذر المكتب الإقليمي في إفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، من إمكانية أن يفقد ما بين 83 ألفًا إلى 190 ألف شخص حياته في القارة الإفريقية خلال عام واحد، في حال عدم اتخاذ تدابير فعالة ضد وباء .

وأفاد بيان صادر عن المكتب الذي يتخذ من عاصمة الكونغو برازفيل مقرًا له، أمس، أن ما بين 29 مليونًا إلى 44 مليون شخص في القارة، قد يصابون بالفيروس في حال فشلت التدابير المتخذة للسيطرة عليه، ويمكن أن يفقد ما بين 83 و 190 ألف شخص حياته جراء ذلك.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لإفريقيا في المنظمة ماتشيديسو مويتي، قوله "في حال عدم اتباع حكومات عديدة بالمنطقة لنهج استباقي، فقد يكون كورونا عنصرًا أساسيًا في حياتها لعدة سنوات قادمة ".

وشدد مويتي على ضرورة إجراء فحوصات للكشف عن الفيروس وملاحقته والقيام بالحجر الصحي وعلاج المصابين.

ووفقًا لآخر إحصائية ارتفع عدد المصابين بالفيروس في إفريقيا إلى 54 ألفًا 671 شخصًا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ألفين و 71 حالةً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة العالمية» تتوقع وفاة 190 ألفًا بكورونا في إفريقيا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا