شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني: نرفض ضغوطات إسرائيل تجاه الأسرى والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه، أمس، إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدًا أن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلًا فرديًا.
من جهة أخرى، شددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ونظمت الجمعية الفلسطينية دورة تدريبية تقنية، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، للطاقم الطبي والإداري في الجمعية في صيدا وبيروت، لتحليل البيانات وإدارة المعلومات الإنسانية والصحية، كوسيلة من وسائل مواجهة فيروس كورونا.
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