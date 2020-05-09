شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني: نرفض ضغوطات إسرائيل تجاه الأسرى والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثلًا عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.

وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه، أمس، إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدًا أن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلًا فرديًا.

من جهة أخرى، شددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ونظمت الجمعية الفلسطينية دورة تدريبية تقنية، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، للطاقم الطبي والإداري في الجمعية في صيدا وبيروت، لتحليل البيانات وإدارة المعلومات الإنسانية والصحية، كوسيلة من وسائل مواجهة فيروس كورونا.