شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي: ما يجري في إيران نتيجة سياسات خامنئي الإجرامية والان نبدء بالتفاصيل

حذرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من خطورة تفشي الفيروس في عدد من المدن خصوصًا محافظة خوزستان، واستشهدت بتصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة الذي اعترف بكارثة كبيرة: نواجه حاليًا وضعًا هشًا وبركانيًا في محافظة خوزستان.

وقال مدير مستشفى رازي في الأهواز: فيروس «كورونا» ينتشر بشكل واسع في خوزستان، والوضع سيئ للغاية، يوجد حوالي 60 مريضًا يعانون من ضائقة تنفسية في وحدة العناية المركزة، وحالاتهم مؤسفة، هذا المرض فظيع ومفترس، الوضع في خوزستان أصبح حرجًا.

وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي إن الوضع في خوزستان هو نتيجة لسياسات خامنئي وروحاني الإجرامية والابتزازية، إنهما وبدلًا من تأمين الرواتب والأجور مؤقتًا من الأموال العامة التي يستحوذ عليها خامنئي وقوات الحرس، زجّا بالمواطنين في مواقع العمل دون تمتعهم بالدعم الطبي، وفي الواقع إلى «مذبحة كورونا».

ثورة جياع

ويواصل وباء «كورونا» حصد أرواح الإيرانيين، وسط إهمال حكومي وغضب شعبي، وأعلنت المعارضة الإيرانية أن عدد الوفيات حتى «الخميس» تجاوز 39800 في 314 مدينة، ويبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات «طهران 6650، وفي قم 3290، وفي كيلان 2690، وفي أذربيجان الغربية 1215، وفي سيستان وبلوجستان 1091، وفي لورستان 1005، وفي همدان 985، وفي خراسان الشمالية 433، وفي خراسان الجنوبية 135»

في هذه الأثناء، لجأ الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الأكاذيب وبدأ يتحدث عن فوائد سوق الأسهم، وذلك للتغطية على الأزمة وصرف انتباه الرأي العام، لكن عضوًا جديدًا في مجلس شورى النظام قال: ستنفجر فقاعة سوق الأسهم، وأنا قلق بشأن العواقب الاجتماعية والأمنية في المستقبل القريب، ستحدث أعمال شغب أكبر من 2018 و2019 وبالتأكيد أكبر من التسعينيات.

وحذرت صحيفة «جهان صنعت» الحكومة من غضب المواطنين الذي شبهته بالبراكين، وكتبت صحيفة «آرمان» بهذا الصدد: علينا جميعًا أن ننتبه حتى لا نتفاجأ بانتفاضة الجياع.

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زلزال طهران

ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر العاصمة الإيرانية طهران، فجر أمس الخميس، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين في حصيلة أولية بحسب السلطات الرسمية التي تتوقع زيادة عدد الضحايا خلال الساعات القادمة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي إن مواطنين فروا من منازلهم في ذعر إلى الأماكن المفتوحة والآمنة عقب الزلزال الذي ضرب شمال إيران خوفًا من هزات ارتدادية قوية.

وكان الزلزال قد هز ضواحي مدينة دامافاند التابعة لمحافظة طهران في وقت متأخر من ليل الخميس، ووقع الزلزال على عمق 7 كيلو مترات من سطح الأرض، وكان مركزه على بعد 58 كيلو مترًا من العاصمة.

وذكر مركز الزلازل الإيراني أنه منذ مساء الخميس وحتى منتصف الجمعة وقع أكثر من ثمانية زلازل ضربت معظمها طهران، والعديد من المدن الأخرى في غرب ووسط البلاد، مشيرًا إلى أن ‏الهزة الأرضية شعر بها سكان «طهران وقزوين وقم وكرج ومحافظة مارندران شمالي إيران».

وأعلنت أجهزة الإطفاء والإسعاف الاستنفار، وأوعز القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي إلى كافة قادة الجيش لاتخاذ وضع الجاهزية التامة لمساعدة لجنة الأزمة في أعقاب الزلزال الأخير.