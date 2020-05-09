شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم البنك المركزى بتقديم تقارير دورية للرئيس و"الوزراء" والبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزم مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، مواده من 40 و41 و42، البنك المركزى، بالإفصاح عن نشاطه بما يحقق الشفافية المطلوبة، وحددت التقارير التى يقدمها محافظ البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

وجاءت المواد كالتالى:

مادة "40"

يُفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى بحسب الأحوال.

مادة "41"

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يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يُخطر المجلس بأى تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية.

مادة "42"

يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

كما يقدم المحافظ، تقريرًا سنويًا معتمدًا من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وفى حالة وقوع أى حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزى يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنًا الأسباب التى أدت إلى ذلك، وخطة المعالجة.