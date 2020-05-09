شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية البرلمان": نقف مع أشقائنا فى دول شرق القارة لتجاوز كارثة الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، ببالغ الحزن والآسى خبر الفيضانات التى ضربت أشقائنا فى دول شرق أفريقيا، حيث جرفت الفيضانات طرق ومستشفى بأوغندا وبلدة بالكامل فى الصومال، وأودت بحياة مئات الأشخاص فى كينيا وأوغندا والصومال ورواندا، معربًا عن أسفه عن تلك الأحداث.

وأكد رضوان، فى تصريحات صحفية مساء أمس الجمعة، على وقوف مصر شعبا وحكومة مع أشقائنا لتجاوز تلك المحنة، وثقة مصر فى تجاوزها سريعاً إن شاء الله.

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وأعرب رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصرى، عن كامل تعاطفه مع الحادث الأليم الذى أصاب العديد من الدول الأفريقية جراء الفيضانات والتى قد تسببت فى مقتل المئات وتشريد الآلاف من الأسر.

كما أعلن طارق رضوان، مؤازرة لجنة الشئون الأفريقية بشكل خاص ومجلس النواب لتلك الدول انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم لهم فى أوقات المحن والأزمات.