أرفض ‎#توكل_كرمان: غضب من تعيين الإخوانية اليمنية للإشراف على محتوى فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

أثار تعيين توكل كرمان، المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، في مجلس الرقابة العشرين الأولى على فيسبوك، موجة من الاستياء بين المفكرين وقادة الرأي في الدول العربية، الرافضين لرقابة من تشتهر بدعمها لأيدلوجية فكرية متطرفة.

ودشن مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات مثل "أرفض ‎#توكل_كرمان" تطالب بسحب تعيين كرمان المعروفة بعدم حيادها وكذلك آرائها المتطرفة.

وتضم هيئة الإشراف الجديدة: رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة، وأستاذ كلية القانون بجامعة ستانفورد مايكل ماكونيل، وأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا جمال جرين وعميد كلية الحقوق في جامعة لوس أنديس كاتالينا بوتيرو مارينو.

وقالت فيسبوك إن "مجلس الرقابة هو هيئة خارجية يمكن لأعضاء مجتمعنا الطعن فيها بشأن بعض أهم قرارات المحتوى التي نواجهها وأكثرها تحديًا".

ومع إعلان فيسبوك تعيين كرمان ضمن مجلس الرقابة الجديد، وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عن استيائهم من القرار.

قال طبيب القلب هاني راجي، في تغريدة على تويتر: "‏فيسبوك عمل لجنة اخلاقيات عليا حط فيها مدام توكل كرمان للاشراف علي البوستس التي تخص منطقتنا، هذا معناه اعطاء اشراف علي فيس بوك مصر للاخوان مباشرةً! هي عدوة صريحة لانظمة سياسية من مصر للسعودية للامارات، اما سيتم حذفها من اللجنة او مصير فيسبوك سيكون اغلاق!".

‎فيما ذكر الباحث السعودي في الشؤون والقضايا الفكرية، محمد الحضلة في تغريدة على "تويتر": "‏هل اتضحت الصورة بعد تعيين توكل كرمان مشرفة على المحتوى في شركة فيسبوك..هذا دليل واضح على دعم مواقع التواصل للإرهاب والإخوان المفلسين.فقد كانت هذه المواقع لم تؤسس في الاصل إلا لدعم الثورات في الوطن العربي ايام الربيع ومن يتابع تعامل تويتر مع المعرفات الوطنية السعودية يتأكد من ذلك!".

Advertisements

وعلق الكاتب السعودي، حزام القحطاني في تغريدة على "تويتر": "‏المشكلة في خبر تعيين توكل كرمان كمسؤولة عن استراتيجية المحتوى في فيسبوك وانستجرام ليس الخوف من تعزيز آراء سياسية معينة فقط بل كون كرمان حزبية متدينة مما يعني أن أي آراء ليست دينية في طبعها يمكن تصنيفها ككراهية مثلا ومن ثم إلغاءها والتضييق على أصحابها!".

وقال أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبد الخالق عبد الله في تغريدة على "تويتر": "‏توكل كرمان لا تستحق ان تكون في مجلس عالمي للإشراف على محتوى الفيس بوك فهي وخطاب الكراهية صنوان".

‎فيما أكدت علا الشيخ، الكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية الإماراتية في تغريدة على "تويتر": "‏هذا الخبر كارثة كبرى ... عينت شركة فيس بوك ‎#توكل_ كرمان بالاشراف على المحتوى العام في الشرق الاوسط، بحيث يمكنها إصدار أحكام على سياسات فيسبوك بما يتعلق بالمنطقة ‎#فيس_بوك شو عم بصييير هاي عنجد كااارثة".

وأكد أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عدن اليمنية، علي صالح الخلاقي في تغريدة على "تويتر": "‏أرفض ‎#توكل_كرمان في مجلس حكماء فيسبوك.. أرفض مجلس حكماء فيس بوك".

وانتشرت وسوم "أرفض الإرهابية توكل كرمان أن تكون من حكماء فيسبوك" على موقع تو