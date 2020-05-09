بسبب حالة ولادة.. طائرة إماراتية تعود أدراجها بعد 30 دقيقة من إقلاعها

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، أن رحلتها رقم "إي كيه 783" المتجهة إلى لاغوس، عادت إلى دبي بعد 30 دقيقة من إقلاعها، بسبب حالة ولادة على متنها.
وأضاف المتحدث باسم الشركة، أنه "نتيجة لحالة الولادة تم تغيير الطائرة التي
وأفاد موقع "Airlive" المتخصص بتتبع الرحلات، بأن "الرحلة كانتمخصصة لنقل المسافرين النيجيريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، وأنها اضطرت للعودة بعد 30 دقيقة فقط من إقلاعها.
وأشار حساب شؤون الخارجية والمغتربين النيجيري، إلى أن "الأم والطفل يرقدان حاليا في مستشفى بدبي".
وأضاف: "ستتمكن الأم من العودة لاحقا إلى نيجيريا بعد حصولها على شهادة ميلاد ووثائق سفر أخرى ضرورية لطفلها".
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