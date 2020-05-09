47 عملية إرهابية في الشرق الأوسط وأفريقيا تقتل 400 مدني خلال أبريل

تصاعدت عمليات التنظيمات الإرهابية خلال أبريل الماضي في الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما أسماه المراقبون بمحاولات تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين استغلال انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا لإعادة تنظيم صفوف عناصرها حول العالم في المواقع الهشة أمنيا.

وكشف تقرير لمنظمة حقوقية أن 47 هجوما إرهابيا وقعت في القارة الإفريقية خلال أبريل الماضي تسببت في وفاة ما لا يقل عن 409 أشخاص، منها 6% من العمليات وقعت في شمال إفريقيا في كل من مصر وليبيا وتونس، في حين كان تنظيم بوكو حرام في طليعة الجماعات التي تسببت في إسقاط أعداد أكبر من الضحايا.

وتناول التقرير أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية لأبريل 2020، وتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الإفريقية.

أبرز العمليات

وتناولت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها الثالث بعنوان «عدسة العمليات الإرهابية في إفريقيا» تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال أبريل، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، والتي حدثت في 14 دولة إفريقية، بواقع 47 هجوما إرهابيا، وتسببت في وفاة ما لا يقل عن 409 أشخاص.

166 ضحية

وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررا هو إقليم غرب إفريقيا بواقع 166 ضحية، أي حوالي 40.58% من النسبة الكلية لضحايا الشهر، وذلك نتيجة 12 عملية إرهابية معلن عنها في 5 دول، فيما جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في طليعة الدول التي أثر عليها الإرهاب، وسقط فيها ما يبلغ من 114 شخصا، أي حوالي 27.87% من ضحايا الشهر، بعد 8 عمليات إرهابية.

وقف الإرهاب

وأوضح رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، أن هناك حاجة لتكثيف الجهود المحلية والدولية في إقليم وسط إفريقيا لوقف الجماعات الإرهابية في دولة الكونغو الديمقراطية التي عاد العنف المسلح فيها مرة أخرى بعد أن هدأ لعدة شهور، منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، أضاف عقيل أن عمليات حركة الشباب في الصومال تتزايد بشكل مريع حتى وصلت لـ18 عملية إرهابية هذا الشهر، وهو ما يوجب على الاتحاد الإفريقي ضرورة توجيه مزيد من الدعم العسكري من خلال قوات «أميصوم».

وأشاد عبدالرحمن باشا باحث أول بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، الجهود المعلنة التي تقوم بها دولة تشاد في مكافحة الإرهاب، التي أوقعت منهم 1000 إرهابي من بين 1332 عنصرا تم القضاء عليهم خلال أبريل الماضي.

نسب العمليات الإرهابية في القارة

- شمال إفريقيا 6%

- شرق إفريقيا 11%

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- غرب إفريقيا 41%

- وسط إفريقيا 29%

- شرق إفريقيا 13%

العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها

- تشاد قضت على 1000 عنصر

- موزمبيق قتلت 129 إرهابيا

- الصومال 69 إرهابيا

- النيجر 63 إرهابيا

- ليبيا 21 إرهابيا

- بوركينا فاسو 21 إرهابيا

- نيجيريا 13 إرهابيا

- مصر قتلت 7 إرهابيين

- تونس قضت على 5 إرهابيين