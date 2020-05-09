ترامب يتوقع وفاة 95 ألف أمريكي بفيروس كورونا

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وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا، في وقت تأكدت فيه إصابة شخص قريب من الرئيس بالفيروس.

وفي كلمة له أمام أعضاء الكونغرس الجمهوريين، قال ترامب “قد يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 95 ألفا في الولايات المتحدة أو أكثر”.

وأوضح “إلى حدود اليوم، أجرينا 8.5 مليون فحص.. اليوم يستغرق إجراء الفحص 5 دقائق، عكس الفترة الماضية، حيث كانت العملية تحتاج ما بين يوم إلى يومين.. نقوم بأمور جيدة.. قد نعاني في الربع الثالث من هذا العام لكننا سنتحسن بحلول الربع الأخير”.

من جهة أخرى، أصيب مساعد لمايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، بفيروس كورونا، ليصبح ثاني شخص في مجمع البيت الأبيض تثبت إصابته بالفيروس هذا الأسبوع.

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والخميس، أكد مسؤولو البيت الأبيض أن عضوا من أفراد الجيش الذين يخدمون كحرس للرئيس دونالد ترامب ثبتت إصابته بالفيروس.

إصابة الحرس أول واقعة معروفة لشخص قريب من الرئيس يصاب بكورونا بعد أن ثبتت إصابة عدة أشخاص كانوا حاضرين في نادي فلوريدا الخاص به بكوفيد- 19 في بداية مارس. وثبتت إصابته الأربعاء.

ويتحرك البيت الأبيض لتعزيز بروتوكولات الحماية فيه لحماية القادة السياسيين في البلاد.

وذكر ترامب أن بعض الموظفين الذين تعاملوا معه عن كثب سيخضعون الآن للفحص اليومي.

وأخبر بنس الصحفيين الخميس أنه وترامب سيفحصان يوميا أيضا.