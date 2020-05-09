اخبار العالم

أوروبا تمدد منع السفر بسبب كورونا شهرا إضافيا

0 نشر
محمد عبدالله 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في السبت 9 مايو 2020 01:18 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

دعت المفوضية الاوروبية، في بيان الجمعة، دول الاتحاد والفضاء الأوروبي إلى تمديد المنع الموقت على الأسفار غير الضرورية نحوها لشهر إضافي، حتى 15 يونيو.

وبرغم الشروع في تنفيذ أولى إجراءات تخفيف القيود التي فرضت لمكافحة تفشي كوفيد-19، فإنّ “الوضع لا يزال هشاً في أوروبا وفي العالم”، وفق البيان.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، قال مسؤولان أوروبيان إن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا اليوم الجمعة على تقديم خطوط ائتمان رخيص يمكن أن تلجأ إليها الدول المتضررة من جائحة فيروس حتى نهاية 2022.

وقال أحد المسؤولين “جرى الاتفاق على كل شيء. يمكن استخدام البرنامج حتى نهاية 2022”.

وقال المسؤول الثاني إن القروض ستكون مقدمة من آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق الإغاثة بالاتحاد، وستكون لأجل 10 سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا تمدد منع السفر بسبب كورونا شهرا إضافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا