كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي يتخذ أمرًا جديداً بشأن الحالات الحرجة من مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" عن طريق الخلايا الجذعية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتأتي مبادرة الشيخ محمد بن زايد، عقب إعلان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مؤخراً تمكنه من الوصول إلى هذا العلاج المساعد ونجاح تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة؛ حيث شفيت وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وتشجيع الأبحاث الطبية لتطوير علاج داعم للمصابين بفيروس كورونا بالإمكانات البشرية والفنية وتوفير المستلزمات والتقنيات الخاصة به، وتسهيل إجراءات تعميمه على كافة مستشفيات الدولة.

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ويستهدف العلاج بالخلايا الجذعية الحالات الحرجة؛ حيث يعكس هذا العلاج إضافة إلى الإجراءات الطبية المتخذة تضافر الجهود وسعي دولة الإمارات العربية المتحدة للإسهام في وضع حد لوباء فيروس كورونا.

وكان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، قد أعلن في وقت سابق، عن تمكنه من الوصول إلى هذا العلاج الداعم؛ حيث يساعد المرضى على التغلب على الأعراض التي يسببها فيروس كورونا، لكنه لا يقضي على الفيروس نفسه.

ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها، وتمت تجربة العلاج في الدولة على العديد من الحالات حيث شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

ويستهدف التأثير العلاجي تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية، لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى كورونا، والتسبب في إلحاق الضرر بمزيد من الخلايا السليمة، وتم تقديم العلاج للمرضى تزامناً مع التدخل الطبي التقليدي وسيستمر تطبيقه كداعم لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل لها.