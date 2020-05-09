دالية الكرمل: قتيلان من عسفيا في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشابان عوفر أبو سعدة وكارلوس أبو تميمة من سكان عسفيا في جريمة إطلاق نار ببلدة دالية الكرمل، في وقت متأخر من ليل الجمعة – السبت.

وأفاد مصدر طبي، بأن جريمة إطلاق نار وقعت في دالية الكرمل، ما أسفرت عن مقتل شخصين (28 و40 عاما) متأثرين بجروحهما الخطيرة.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصابين بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتهما.



وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.

هذا، وشهدت الساعات الأخيرة أحداث عنف في كل من تل السبع وجديدة المكر وطرعان، ما أسفرت عن إصابات عدة ومتفاوتة، لتضاف إلى سلسلة من الجرائم في المجتمع العربي في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها.

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22 ضحية في جرائم القتل بالمجتمع العربي

قتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 22 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم سلامة أبو كف (40 عاما) من قرية أم بطين بالنقب، الذي قتل على يد عناصر من الشرطة في بئر السبع.

كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.

ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام

وقُتل منذ مطلع العام كل من سلامة أبو كف (40 عاما) في بئر السبع يوم 7 أيار/مايو، محمد زياد إغبارية (38 عاما) في أم الفحم يوم 5 أيار/مايو، ميرفت دسوقي (48 عاما) في اللد يوم 17 نيسان/أبريل، محمد مصباح في أم الفحم يوم 9 نيسان/أبريل، أشرف خالد حامد (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع، تمام جبالي (84 عاما) إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة يوم 25 آذار/ مارس، محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة يوم 20 آذار/ مارس، زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم يوم 18 آذار/ مارس، محمد الشمالي (35 عاما) من الرملة يوم 13 آذار/ مارس، محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من البعنة يوم 12 آذار/ مارس، نسرين عبد الحفيظ من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس، نبيل عيسى عماش في العشرينات من عمره من جسر الزرقاء يوم 27 شباط/ فبراير، رسمي الأسد في بلدة اللقية بالنقب يوم 9 شباط/ فبراير، عودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب يوم 5 شباط/ فبراير، محمود مبرشم (30 عاما) من جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير، عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من بلدة السيد بالنقب يوم 19 كانون الثاني/ يناير، شادية أبو سريحان (35 عاما) من بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير، ساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير، حمادة طه في الأربعينيات من عمره من كفر قاسم يوم 5 كانون الثاني/ يناير، محمود العطاونة العبيد (16 عاما) من الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير.