3 إصابات في جرائم بتل السبع وجديدة المكر وطرعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 3 مواطنين عرب، في 3 أحداث عنفٍ شهدها المجتمع العربي، يوم الجمعة، في كل من تل السبع بالنقب، وقرية جديدة المكر، وطرعان.

ففي تل السبع، أصيب فتى (16 عاما)، بجراح بين متوسطة وخطيرة، إثر محاولة شاب دهس مجموعة من الشبان متعمدا، على خلفية نقاش حول مكان "بسطة ألعاب".

واحتدم نقاش بين مجموعة من الشبان، حول موقع بسطة ألعاب على رصيف، وقال صاحب أحد المحال التجارية إنّ "البسطة تؤثر على محله التجاري"، مطالبًا بتغيير مكانها.

ورفض شبان العائلة الأخرى، الطلب، مؤكدين أن هناك العديد من المحال التجارية وأن البسطة لا تؤثر على المحل التجاري، وما كان من صاحب المحل إلا أن ركب سيارته محاولا دهس مجموعة الشبان الذين وقفوا بجانب عامود للكهرباء.

ونجح الشبان بالفرار من أمام السيارة، عدا الفتى الذي أصيب في منطقة الرأس بعد وقوعه على ظهره من شدة الاصطدام، بالإضافة إلى تعرضه لإصابة في الأطراف السفلية.

وهرب السائق المعتدي من المكان وترك سيارته، التي اصطدمت بالعامود.

وفي جديدة المكر، أُصيب شاب (22 عامًا)، طعنا، ما أسفر عن إصابة متوسطة.

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وقدم طاقم حيان للعلاج المكثف، العلاج للمصاب، ونقله لمشفى نهاريا لاستكمال تلقي العلاج.

وجاء في التفاصيل أن الشاب تعرّض لعدد من الطعنات في أماكن متفرقة.

وقالت الشرطة إنها "تجري تحرياتها بحادث الطعن في جديدة المكر، والتي أصيب على أثرها شاب بحالة خطيرة، وفتح تحقيق بعد تلقي البلاغ"، لافتةً إلى أنها "أوقفت مشتبهًا (65 عامًا) بتنفيذ الطعن، ويجمع محققو الجنائيات البيانات في موقع الحادث. خلفية الحادث قيد الفحص".

وفي طرعان، أُصيب شاب (27 عاما) بجراح بين الخفيفة والمتوسطة، إثر شجار نشب في القرية.

ووصل إلى المكان طاقم طبي قدم الإسعافات الأولية للمصاب، وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان.

وفي البداية، أعلنت مصادر طبية عن إصابة شابين بجراح خطيرة بل أن تُعلن عن إصابة شاب واحد فقط.