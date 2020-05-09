كورونا في النقب: تأجيل استئناف الدراسة في حورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوضح المجلس المحلي في حورة بالنقب، في بيان عمّمه الناطق باسم المجلس، بلال الخواطرة، أنه قرّر عدم استئناف الدراسة في البلدة، بسبب تفشّي فيروس كورونا المُستجد.

وأكّد أنه يتوجّب على "كل المؤسسات الاستمرار في التجهيز والاستعداد بدون استقبال الطلاب"، لافتا إلى أن "جميع الطواقم التعليمية تستمر في التعلم عن بُعد يومَي الأحد والإثنين".

وذكر أن جلسةَ تقييمٍ ستُعقد يوم الإثنين المُقبل، "لإخباركم لإخبار أهالي البلدة) بالقرار المناسب".

وقال المجلس إنه "سيستمر في تعقيم المدارس وتهيئتها لاستقبال الأبناء". وأشار إلى ضرورة التقيّد بتعليمات وزارة الصحة.

وأوضح المجلس في بيانه، أن القرار جاء "بعد المشاورات بين رئيس المجلس المحلي ومدير عام لواء الجنوب في مكتب المعارف"، مضيفا: "قرر الإثنان: تأجيل استئناف الدراسة ليوم الاثنين الموافق 11/5، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب بفتح مؤسسات التعليم في البلدة".

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وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تمديد فترة الإغلاق التام المفروض على حارتين ببلدة حورة، في أعقاب ازدياد الإصابات.

وعُلم حينها أن الحارتين اللتين أعلن عنهما كمنطقتين مغلقتين هما رقم 9 (القواعين) و10، وذلك لغاية يوم الأحد المقبل.

وشهدت بلدة حورة ارتفاعا مقلقا بحالات الكورونا في غضون بضعة أيام، وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها فرض الإغلاق على بلدة عربية، إذ سبق حورة كل من بلدتي البعنة ودير الأسد لمدة 7 أيام.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن "ما حدث في بلدة حورة هو أمر مقلق وفي غاية الخطورة، حيث ارتفع عدد مرضى كورونا من صفر إلى 29 (حينها) بأقل من يوم واحد".

وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع الذي طرأ على عدد الإصابات جاء في أعقاب حضور مصاب بكورونا حفل زفاف شهد حضورا كبيرا.