«حقوق الإنسان»: الوضع في سوريا «قنبلة موقوتة»

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وأفادت باشيليت، في بيان أصدرته أمس، بتلقي المزيد من التقارير اليومية عن عمليات قتل وتفجيرات مستهدفة في كل أنحاء البلاد، مع وقوع العديد من هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان.
وأشارت باشيليت إذا استمرت الأنماط الحالية للانتهاكات والتجاوزات في الانتشار والتصاعد، فهناك خطر من أن تدخل البلاد في دوامة أخرى من العنف المتطرف وواسع النطاق الذي يرتكبه جميع أطراف النزاع دون عقاب.
وجددت المفوضة السامية نداءات الأمين العام للأمم المتحدة بوقف عالمي لإطلاق النار، حاثة جميع أطراف النزاعات المختلفة في سوريا على الالتزام بدعوة وقف إطلاق النار.
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