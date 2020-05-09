شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: خطة طوارئ لموجة ثانية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مستشار البيت الأبيض الإقتصادي لاري كودلو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وضعت خطط طوارئ لمواجهة موجة ثانية من الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد. وأشار كودلو في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أمس، إلى تعليق المحادثات مع الكونجرس فيما يتعلق بأي حزم تحفيز جديدة بسبب فيروس كورونا.

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